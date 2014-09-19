ЄС перевірить якість української молочної продукції наступного тижня

Місія Євросоюзу наступного тижня проведе перевірку вітчизняних виробників молочної продукції на предмет відповідності європейським стандартам і отримання дозволу на поставки продукції до ЄС.

Про це на прес-конференції повідомив віце-президент Американської торгової палати в Україні Тарас Качка.

«Наступного тижня в Україну приїжджає місія з Європейського Союзу, яка повинна оцінити низку виробників молочної продукції і підтвердити їх право на експорт до ЄС», - сказав Качка.

За його словами, попередні внутрішні оцінки свідчать про виконання українськими виробниками вимог ЄС.

Головною умовою для виходу української продукції тваринництва на ринок ЄС стало ухвалення Верховною Радою закону про безпеку харчової продукції, який був підписаний президентом України у понеділок, 15 вересня.

«Цей закон передбачає імплементацію базових елементів протягом року», - зазначив Качка.

Він також повідомив, що протягом цього року слід ухвалити низку підзаконних актів, а також істотно реформувати регулюючий орган, який зараз створюється на базі Держветфітослужби.

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Качка нагадав, що на сьогодні єдина категорія товарів, яку Україна не поставляє до ЄС, - це продукція тваринництва. Зокрема, йдеться про молоко, м'ясо, за винятком м'яса птиці, яке вже успішно поставляється до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент право експортувати свою продукцію до ЄС мають лише 4 українські птахофабрики, а також низка виробників казеїну, риби і меду, що обумовлене невідповідністю українського законодавства у сфері безпеки продуктів харчування європейському, а також відсутністю необхідної сертифікації в українських підприємств.

За оцінками експертів, із працюючих в Україні 266 молокопереробних заводів близько третини відповідають вимогам Європейського Союзу, тому в перспективі зможуть отримати право поставляти свою продукцію на європейський ринок. При цьому найбільші претензії інспектори ЄС можуть мати не до процесу переробки молока в Україні, а до якості сировини.