Україна вже експортувала понад 7 млн тонн зерна

Українські аграрії до 19 вересня з початку цього маркетингового року (МР, липень 2014 – червень 2015) експортували 7,4 млн. тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

За даними міністерства, обсяг експорту пшениці до цієї дати становив 4,3 млн. тонн, кукурудзи – 0,4 млн. тонн, ячменю – 2,6 млн. тонн, інших зернових, – 96 тис. тонн.

Крім того, до 19 вересня на кораблі завантажено майже 0,3 млн. тонн зернових.

Читайте такожМінсільгосп США підвищив прогноз урожаю зернових в УкраїніЯк повідомляв УНІАН, Мінагропрод у 2014 році прогнозує вищий урожай зернових, ніж у 2013 році, коли країна зібрала рекордні за роки незалежності 63 млн. тонн зерна.

Експорт зернових з України в 2013/2014 МР становив 32,4 млн. тонн, що на 42% більше, ніж у попередньому сезоні.