Україна вже зібрала 39 млн тонн зернових
Минулого року Україна зібрала рекордні за роки незалежності 63 млн тонн зерна.
Українські аграрії на 19 вересня провели збирання врожаю на площі 10,6 млн га, намолотивши 38,8 млн тонн зернових і зернобобових культур, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.
Зокрема, на цю дату аграрії намолотили 2,7 млн тонн кукурудзи, обмолотивши 646 тис. га під цією культурою. Гречки на 19 вересня в країні зібрано 155 тис. тонн, проса – 167 тис. тонн.
Щодо збирання олійних, то, станом на сьогодні, аграрії намолотили 5,8 млн тонн соняшнику і 1,2 млн тонн сої.
Читайте такожУкраїна вже експортувала понад 7 млн тонн зернаКрім того, валовий збір картоплі на 19 вересня в країні становить 21 млн тонн, овочів – 5,9 млн тонн, цукрового буряку – 2,6 млн тонн.
Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод у 2014 році прогнозує урожай зернових вище, ніж у 2013 році, коли країна зібрала рекордні за роки незалежності 63 млн тонн зерна.