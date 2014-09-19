Україна вже зібрала 39 млн тонн зернових

Українські аграрії на 19 вересня провели збирання врожаю на площі 10,6 млн га, намолотивши 38,8 млн тонн зернових і зернобобових культур, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зокрема, на цю дату аграрії намолотили 2,7 млн тонн кукурудзи, обмолотивши 646 тис. га під цією культурою. Гречки на 19 вересня в країні зібрано 155 тис. тонн, проса – 167 тис. тонн.

Щодо збирання олійних, то, станом на сьогодні, аграрії намолотили 5,8 млн тонн соняшнику і 1,2 млн тонн сої.

Читайте такожУкраїна вже експортувала понад 7 млн тонн зернаКрім того, валовий збір картоплі на 19 вересня в країні становить 21 млн тонн, овочів – 5,9 млн тонн, цукрового буряку – 2,6 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод у 2014 році прогнозує урожай зернових вище, ніж у 2013 році, коли країна зібрала рекордні за роки незалежності 63 млн тонн зерна.