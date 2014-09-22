У Швайки новий заступник з питань євроінтеграції - екс-менеджер агрохолдингу «Мрія»
09:17, 22 вересня 2014Агро
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Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду.
У Швайки новий заступник / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України призначив Владиславу Рутицьку заступником міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції.
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Раніше Рутицька обіймала посаду заступника генерального директора агрохолдингу «Мрія».
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