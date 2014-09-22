У Швайки новий заступник з питань євроінтеграції - екс-менеджер агрохолдингу «Мрія»

Кабінет міністрів України призначив Владиславу Рутицьку заступником міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції.

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Раніше Рутицька обіймала посаду заступника генерального директора агрохолдингу «Мрія».

Читайте такожУкраїна посилює контроль за імпортом продуктів з РосіїУ травні Кабмін прийняв розпорядження, згідно з яким у міністерствах додатково вводиться посада заступника міністра з питань європейської інтеграції.