Українські птахівники вже компенсували втрату ринку Митного союзу

Українські птахівники у січні-липні поточного року зуміли компенсувати втрати від закриття для них ринку Митного союзу завдяки нарощуванню поставок в інші країни, повідомили в асоціації «Українська аграрна конфедерація».

Читайте такожКабмін затвердив план заходів щодо виконання Угоди про асоціаціюЗа даними УАК, обсяг експорту м'яса птиці з України за сім місяців 2014 року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9% - до 85,7 тис. тонн.

Зокрема, поставки цієї продукції до Росії за вказаний період скоротилися до 3,4 тис. тонн з 23,6 тис. тонн у січні-липні 2013 року, в Казахстан - до 5,6 тис. тонн з 17 тис. тонн. У той же час, вітчизняні птахівники наростили майже до 22 тис. тонн з 8,6 тис. тонн експорт до Іраку, до 10,6 тис. тонн з 3,3 тис. тонн - в Узбекистан. Дають про себе знати і торгові преференції з боку Європейського Союзу - за сім місяців поточного року обсяг поставок м'яса птиці в Нідерланди склав 4,7 тис. тонн.

Читайте такожРосія введе мита на товари з України після початку імплементації угоди з ЄС«Приріст за зазначеними країнами (25,2 тис. тонн) з лишком компенсував зниження експорту в РФ», - резюмували в УАК.

Як повідомляв УНІАН, поряд з агресією російських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогоднішній день в РФ заборонено ввезення української молочної продукції, свинини і продуктів з неї, картоплі, низки іншої рослинницької продукції, а також суттєво обмежені поставки м'яса птиці, кондитерської продукції, плодоовочевої продукції і рибних консервів, соків, алкоголю та пива.