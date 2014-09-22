Mitsubishi купує найбільшого в світі виробника лосося - норвезьку Cermaq ASA

Японська корпорація Mitsubishi Corporation має намір придбати норвезьку компанію Cermaq ASA, яка є одним з найбільших в світі виробників і експортерів лосося і форелі штучного розведення, передає ПРАЙМ.

Читайте такожРосія не витримала і скасувала санкції на деякі продукти з ЄС і СШАЗгідно з повідомленням прес-служби Cermaq, Mitsubishi готова заплатити 96 крон (15,1 долара) за акцію компанії, які ще в п'ятницю торгувалися на біржі Осло за ціною 82,5 крон (13 доларів). Загальна сума операції складе близько 8,8 млрд крон (1,39 млрд доларів).

Найбільшим акціонером Cermaq є норвезька держава, якій належить контрольний пакет акцій - 59,2%.

Читайте такожУкраїнський харчопром не сумує за російським ринком Як заявила в понеділок норвезьким ЗМІ міністр рибного господарства та у справах узбережжя Моніка Меланд, уряд королівства готовий схвалити операцію і поступитися державною часткою в компанії іноземному покупцеві. Міністр висловила впевненість у тому, що компанія буде залишатися важливим гравцем на норвезькому ринку, забезпечуючи податкові надходження і робочі місця.

Надалі уряд консерваторів і поступовців, який в минулому році прийшов на зміну соціал-демократичній коаліції, що перебувала при владі протягом 8 років, планує відмовитися від держучасті в ряді інших великих компаній, у тому числі і в авіакомпанії SAS, яка протягом кількох років випробовує серйозні фінансові труднощі.

Читайте такожЯпонія перенесла дату оголошення чергових санкцій проти Росії - ЗМІКомпанія Cermaq була заснована в 1995 році, є одним з найбільших гравців не тільки на норвезькому, але і на світовому ринку лососевих. У 2013 році на підприємствах Cermaq в Норвегії, Канаді і Чилі було вироблено 142 тис. тонн риби. Компанія займається розведенням атлантичного лосося (сьомги), кижуча і форелі.

У минулому році Японія стала для норвезької компанії другим за значенням ринком після США - сумарно японські покупці імпортували продукції Cermaq на 116 млн доларів.