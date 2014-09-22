Україна помітно збільшила експорт аграрної продукції до Євросоюзу

Українські аграрії у січні-липні поточного року поставили на ринок Європейського Союзу сільськогосподарської продукції майже на 3 млрд дол., що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2013 року, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, частка ЄС у загальній структурі зовнішньоторговельного обороту української аграрної продукції за цей період становила 35,3%.

У цілому, за даними міністерства, зовнішньоторговельний оборот продукції агропромислового комплексу України у січні-липні становив 13,3 млрд дол., або 20,5% від усього зовнішньоторговельного обороту країни. Позитивне сальдо торгівлі сільгосппродукцією за сім місяців становило 5,3 млрд дол. Забезпечити його вдалося за рахунок реалізації зернових культур (36,8% від експорту продукції АПК), соняшникової олії (25%) і насіння олійних культур (5,8%).

«У зв'язку з політичною ситуацією і умовами військової агресії і економічного спаду відносин з Російською Федерацією пріоритетними ринками збуту вітчизняного продовольства є країни ЄС, Близького Сходу, Північної Африки і Східної Азії», - резюмували в Мінагропроді.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня парламенти України і ЄС синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачає двостороннє зняття торгових мит у рамках певних квот або без них.

Проте українська сторона до 2016 року не обнулятиме мита для європейських товарів, тоді як ЄС упровадив торгові преференції для України вже з кінця квітня цього року. Разом з тим, українські сільгоспвиробники можуть експортувати до ЄС лише кілька видів продукції – зернові і технічні культури, м'ясо птиці, мед, соковий концентрат, казеїн, рибу.