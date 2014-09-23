У Росії в піку Coca-Cola хочуть запровадити продаж газованої води тільки за паспортом

Громадська палата РФ направила лист в уряд з проханням обмежити продаж солодкої газованої води в школах та інших дитячих установах. Ще одна ініціатива, яку хочуть донести до представників влади, - заборонити дітям до 14 років самостійно купувати в магазинах солодку газовану воду, пишуть "Известия".

Читайте такожCoca-Cola відкликала рекламу відразу з чотирьох російських телеканалів Заступник секретаря Громадської палати Владислав Гриб готує відповідні звернення у Федеральну антимонопольну службу (ФАС), Міністерство промисловості і торгівлі РФ і комітет Держдуми з охорони здоров'я.

Але це не єдина ініціатива Громадської палати, яку буде викладено відомствам. Також пропонується ввести попереджувальні написи на пляшках солодких газованих напоїв про те, що надмірне і постійне їх вживання може призвести до ожиріння, діабету і інших важких для здоров'я наслідків.

Читайте такожРосія придумала, як помститися Coca-Cola за відгук реклами з телеканалів Громадські активісти сподіваються, що після нещодавнього звернення до прем'єр-міністра Дмитра Медведєва МОЗ буде доручено опрацювати обмежувальні заходи з продажу газованої води дітям.

"Для нас важливо донести до них, що ці заходи направлені не проти конкретних брендів - «Пепсі», «Фанти»... Просто є ряд продуктів і напоїв, які при постійному вживанні викликають психологічне звикання і сприяють розвитку різних захворювань. У них, звичайно, своя позиція - що у них все зроблено за стандартами, тому і шкоди немає. Але ми говоримо саме про постійне і надмірне вживання, адже прекрасно розуміємо, що по 100 мл у місяць ніхто не п'є, - зазначає Гриб.

Читайте такожCoca-Cola прибере з напоїв інгредієнт, що викликає побоювання споживачівУ ФАС відзначили, що розглянуть пропозиції, коли вони надійдуть у відомство. Отримати оперативну відповідь від Мінпромторгу не вдалося. Профільний комітет Держдуми відзначив важливість ініціативи і висловив готовність взяти участь у розробці «розширеного списку» заходів.