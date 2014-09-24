Україна цього року зможе зібрати 60 млн тонн зернових

Українські аграрії в 2014 році зможуть зібрати приблизно 60 млн тонн зернових проти рекордних 63 млн тонн, які країна отримала торік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

«Ми сьогодні стоїмо на рівні 60 млн тонн, плюс мінус цифра відрізняється в межах 30-40 тис. тонн», - сказав Швайка.

Читайте такожУкраїна помітно збільшила експорт аграрної продукції до ЄвросоюзуЗа його словами, ця цифра розрахована з урахуванням втрат врожаю через анексію Росією Криму і військові дії на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі також прогнозує урожай зернових у країні цього року на рівні близько 60 млн тонн. Міністерство сільського господарства США (USDA) у вересні оцінило валовий збір зерна в Україні у 2014 році на рівні 60,3 млн тонн.