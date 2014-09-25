Уряд створив комісію з реорганізації Держземагентства

Відповідне розпорядження від 23 вересня 2014 р. № 879-р опубліковано на Урядовому порталі.

"Утворити комісію з реорганізації Державного агентства земельних ресурсів", - йдеться в документі.

Головою комісії Кабмін затвердив першого заступника голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Артема Кадомського.

Голові комісії доручено затвердити персональний склад комісії; забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державного агентства земельних ресурсів; поінформувати у шестимісячний строк Кабінет міністрів про результати проведеної роботи; забезпечити здійснення Державним агентством земельних ресурсів повноважень та виконання функцій з реалізації державної політики у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Читайте такожВ Україні можуть повністю заборонити продаж сільгоспземельЯк повідомляв УНІАН, раніше Кабмін постановою №837-р від 10 вересня усунув Сергія Рудика від виконання повноважень голови Держземагентства. Тоді ж уряд поклав тимчасове виконання повноважень за посадою голови Держземагентства на першого заступника керівника відомства Артема Кадомського.

Постановою №853-р уряд звільнив Кадомського з посади першого заступника голови Держземагентства у зв'язку з переходом на іншу роботу.