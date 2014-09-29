Інвестиції в український агросектор можуть зменшитися на 7% - учені

Обсяги капітальних інвестицій у сільське господарство поточного року слід очікувати на рівні 17 млрд грн, що на 7% менше від відповідного показника 2013 року. Про це йдеться у прогнозі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

«Інвестиційна діяльність у сільському господарстві сповільнилася, але, попри складну ситуацію в країні, зберігає відносну стабільність», - цитує прес-служба директора інституту Юрія Лупенка.

Згідно з повідомленням, такого висновку науковці дійшли за підсумками першого півріччя поточного року.

Читайте такожНацбанк сподівається, що аграрії допоможуть припливу валюти до УкраїниТакож в інституті нагадали, що в 2013 році інвестиційна діяльність у сільському господарстві України збереглася на рівні 2012 року, тоді як у цілому по економіці обсяги капітальних інвестицій минулого року скоротилися на 11%. При цьому із 18,6 млрд грн капітальних інвестицій, що надійшли до аграрного сектора вітчизняної економіки у 2013 році, 80% - кошти українських сільгосппідприємств.

Довідка УНІАН. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» заснований у 1956 році у Києві, а в 2004 році указом президента йому присвоєно статус національного наукового центру. Головним завданням інституту є розробка економічних засад формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація упровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень і підготовка кадрів.