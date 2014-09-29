Держветфітослужба заборонила ввезення продуктів із окупованої частини Донбасу

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України призупинила діяльність деяких своїх територіальних органів у Луганській і Донецькій областях, а також доручила чинним органам не допускати ввезення товарів з регіонів, непідконтрольних українській армії.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

«Згідно з наказом заступника голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України В. В. Башинського №2829 від 25 вересня 2014 року припиняється діяльність окремих територіальних органів, підприємств і установ, що належать до сфери управління Держветфітослужби України, на території районів та міст обласного підпорядкування Донецької та Луганської областей», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про припинення роботи територіальних органів в Амвросіївському, Новоазовському, Старобешівському, Тельманівському, Шахтарському та Ясинуватському районах Донецької області, а в Луганській області - в Антрацитівському, Лутугинському, Перевальському, Попаснянському та Слов'яносербському районах.

«Наказом доручено керівникам територіальних органів Держветфітослужби України, які продовжують виконувати свої зобов'язання в областях і районах країни, забезпечити державний ветеринарно-санітарний контроль за переміщенням вантажів, підконтрольних службі ветеринарної медицини, та не допускати до обігу вантажі з територій, де припинена діяльність держветорганів», - йдеться в повідомленні.

Держветфітослужба повідомила, що співробітники, чия робота була припинена через закриття територіального органу, можуть звернутися в столичне відділення відомства для допомоги у працевлаштуванні.

Крім того, заступник голови Держветфітослужби звернувся з відкритим листом до співробітників закритих відділень, закликавши їх повідомляти про можливі механізми повернення установ до роботи в правовому полі України. «При наявності достатніх аргументів до наказу будуть вноситися зміни, про що додатково будуть повідомлені всі регіони», - йдеться у відкритому листі.

Також Башинський зазначив, що всі країни - торговельні партнери, до яких із зазначених територій Україна постачала підконтрольні товари, будуть попереджені про неможливість надання прийнятих гарантій Держветфітослужбою.

«У разі захоплення терористами людей, печаток, бланків державних ми змушені запобігти переміщенню підконтрольних вантажів, можливо з диверсійною метою, на територію вільної України», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Криму з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються РФ. Україна веде антитерористичну операцію на сході країни. У зв'язку з діями терористів на Донбасі багато державних установ були змушені закрити свої територіальні відділення через загрозу життю працівників і неможливість виконувати свої обов'язки.