Україна цього року збере на мільйон тонн більше картоплі

Виробництво картоплі в Україні цього року може збільшитися порівняно з 2013 роком майже на мільйон тонн - до 22,8 млн., повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«В Україні у 2014 році прогнозується одержати 22,8 млн. тонн картоплі (при врожайності 17 т/га з площі 1348 тис. га). Це на 987 тис. тонн більше, ніж торік (без урахування АР Крим)», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Україна за вирощуванням картоплі займає четверте місце у світі. На сьогодні в Україні зареєстровано 40 сортів картоплі.

«Сьогодні перед нами стоїть завдання щодо залучення інвесторів і розширення експортного потенціалу. Можна буде з упевненістю говорити про те, що Україна - потужний експортер не тільки зерна, а й картоплі», - цитує прес-служба міністра аграрної політики Ігоря Швайку.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, українські аграрії на 1 вересня 2014 року зібрали 16,7 млн. тонн картоплі, що на 15,1% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Що стосується минулого року, урожай картоплі скоротився майже на 5% порівняно з 2012 роком.