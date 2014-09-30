Європейським аграріям, яких зачепило ембарго Путіна, виділять ще 165 млн євро

Єврокомісія виділить ще 165 млн євро для підтримки постраждалих від російських санкцій аграріїв, йдеться в офіційній заяві комісії, повідомляє Прайм.

Нова програма підтримки стосується невідкладних заходів на ринку швидкопсувних фруктів і овочів та покликана вивести надлишки з ринку.

Вперше в список підтримуваних галузей увійшли виробники апельсинів, мандаринів і клементинів, підкреслюється в релізі Єврокомісії.

Також субсидії отримають виробники овочів і фруктів за такими категоріями - яблука, груші, морква, огірки, перець, помідори, ківі, сливи та столовий виноград. Загальний обсяг виробництва продукції, що потрапила під підтримку, складає більше 400 тис. тонн.

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Європейська комісія раніше виділила 33 млн євро на підтримку ринку персиків і нектаринів, 125 млн євро для допомоги виробникам швидкопсувних фруктів і овочів, адресну підтримку агровиробникам для зберігання масла, сухого молока і сирів, а також 30 млн євро для програм просування європейської агропродукції.

Відповідні заходи російського уряду щодо ввезення агропродукції з країн ЄС, США і Канади набрали чинності 7 серпня 2014 року.