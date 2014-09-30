Єврокомісія продовжила дію квоти на імпорт українського ячменю

Європейська Комісія прийняла рішення продовжити дію квот на безмитний імпорт ячменю з України до 31 грудня 2014 року.

Про це повідомляє "ПроАгро" з посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, дія цієї квоти повинна була закінчитися 31 жовтня 2014 року, проте на даний момент вона ще далека від вичерпання. В даний час квота, відкрита на 250 тис. т ячменю, використана українськими експортерами лише на 8%.

На відміну від української пшениці та кукурудзи, український ячмінь не користується високим попитом з боку західноєвропейських імпортерів, оскільки Європейський Союз цього року зібрав досить щедрий власний урожай ячменю, причому європейське зерно цілком конкурентоспроможне щодо українського за своєю ціною.

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Тим не менше, можна припустити, що продовження мита все ж дозволить українським експортерам у відведений час продати ще деяку кількість ячменю.