Україна збільшила виробництво цукру в 6 разів

Українські аграрії станом на 30 вересня виробили 419,2 тис. тонн цукру, що в шість разів більше, ніж на аналогічну дату минулого року, й становить 25% від прогнозованого обсягу виробництва, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики.

«На сьогоднішній день в Україні почав роботу 41 цукровий завод, на яких уже вироблено 419,2 тис. тонн цукру, тоді як минулого року на цю ж дату працювали всього 14 заводів і було вироблено 69,8 тис. тонн цукру», - йдеться в повідомленні.

Згідно з прес-релізом, усі заводи в Україні, які планують здійснювати виробництво цукру, повністю забезпечені енергоносіями й необхідними матеріально-технічними ресурсами до завершення маркетингового року (МР, 1 вересня 2014 року – 1 вересня 2015 року).

За прогнозами міністерства, виробництво цукру цього МР становитиме 1,7 - 1,75 млн тонн. Потреба внутрішнього ринку на цей МР становить 1,7 млн тонн. Із урахуванням перехідних запасів пропозиція цукру на ринку в 2014/2015 МР очікується на рівні 2,045 млн тонн.

Читайте такожУкраїна підготувала список російських товарів, які можуть потрапити під заборону Як повідомляв УНІАН, у 2013/2014 МР Україна виробила 1,2 млн тонн бурякового цукру, що на 45,5% менше, ніж у попередньому сезоні. Минулого МР у країні працювали 38 цукрових заводів, які переробили 9,06 млн тонн буряка.

У 2014 році Україна засіяла цукровим буряком понад 330 тис. га, врожай цієї культури очікується на рівні 15 млн тонн. Цього сезону переробка цукрового буряка йде прискореними темпами через те, що виробники побоюються проблем із поставками газу на їх підприємства.