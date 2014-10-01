Україна може зібрати рекордний врожай зерна за роки незалежності

Прогнозний показник врожаю 2014 року з урахуванням усіх факторів, включаючи анексію Криму і військові дії на території Донецької і Луганської областей, становить 64,421 млн тонн зернових і зернобобових культур, повідомив під час брифінгу в Кабінеті міністрів міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

«На сьогодні у нас прибрана площа 14,682 тис. га. Це менше (порівняно з площею в 2013 році - УНІАН), різниця припадає на територію окупованого Криму, а також окремі райони Донецької та Луганської областей, де збір врожаю неможливий, - сказав міністр. - Розрахунок на поточний рік за зерновими і зернобобовими культурами становить 64,421 млн тонн».

Швайка також зазначив, що прогнозний показник врожаю кукурудзи становить близько 30 млн тонн.

При цьому він не назвав прогнозний показник експорту зернових, пославшись на необхідність підрахунку потреб українських борошномельних підприємств, а також формування державного резерву.

"Будемо експортувати тільки після того, як визначимо наші внутрішні потреби", - сказав Швайка.

Раніше Мінагропрод прогнозував, що українські аграрії в 2014 році зможуть зібрати приблизно 60 млн тонн зернових проти рекордних 63 млн тонн, які країна отримала минулого року.

При цьому Міністерство економічного розвитку і торгівлі також прогнозує врожай зернових у країні цього року на рівні близько 60 млн тонн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) у вересні оцінило валовий збір зерна в Україні в 2014 році на рівні 60,3 млн тонн.