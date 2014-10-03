Росія намагається не допустити ввезення західних товарів через Білорусь
Россільгоспнагляд звернувся в ЄЕК, уряд і Мінсільгосппрод Білорусі з пропозицією про спільний фітосанітарний контроль зовнішнього кордону Митного союзу для обліку продукції, що надходить до Білорусі.
Євразійська економічна комісія (ЄЕК) створює робочу групу щодо запобігання реекспорту заборонених товарів через білоруську територію до Росії, йдеться в повідомленні ЄЕК, пише РИА Новости.
Раніше Россільгоспнагляд звернувся в ЄЕК, уряд і Мінсільгосппрод Білорусі з пропозицією про спільний фітосанітарний контроль зовнішнього кордону Митного союзу для обліку продукції, що надходить до Білорусі.
"Досягнуто домовленісті про створення робочої групи з вироблення узгоджених підходів у сфері виявлення та запобігання випадків поставок через білоруську територію до Російської Федерації товарів, що підпадають під заборону згідно з Постановою Уряду Російської Федерації від 7 серпня 2014 року № 778", - йдеться в повідомленні.
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Після цього Россільгоспнагляд неодноразово повідомляв про численні спроби ввезення до РФ забороненої продукції з країн Євросоюзу і США. Як зазначає відомство, з 11 серпня по 24 вересня виявлено 88 спроб ввезення такої продукції до Росії з території Білорусі.