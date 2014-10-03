Росія намагається не допустити ввезення західних товарів через Білорусь

Євразійська економічна комісія (ЄЕК) створює робочу групу щодо запобігання реекспорту заборонених товарів через білоруську територію до Росії, йдеться в повідомленні ЄЕК, пише РИА Новости.

Раніше Россільгоспнагляд звернувся в ЄЕК, уряд і Мінсільгосппрод Білорусі з пропозицією про спільний фітосанітарний контроль зовнішнього кордону Митного союзу для обліку продукції, що надходить до Білорусі.

"Досягнуто домовленісті про створення робочої групи з вироблення узгоджених підходів у сфері виявлення та запобігання випадків поставок через білоруську територію до Російської Федерації товарів, що підпадають під заборону згідно з Постановою Уряду Російської Федерації від 7 серпня 2014 року № 778", - йдеться в повідомленні.

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Після цього Россільгоспнагляд неодноразово повідомляв про численні спроби ввезення до РФ забороненої продукції з країн Євросоюзу і США. Як зазначає відомство, з 11 серпня по 24 вересня виявлено 88 спроб ввезення такої продукції до Росії з території Білорусі.