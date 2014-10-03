У Росії хочуть заборонити вилов риби суднам, побудованим на кордоном

Риболовецькі судна, що побудовані або модернізовані на іноземних верфях і не пройшли митне оформлення, можуть позбутися з 2019 року права вилову в російських водах, пише газета "Коммерсантъ".

Таке обмеження пропонує ввести Росриболовство, яке сподівається таким чином оновити риболовецький флот. У свою чергу, експерти переконані, що від нововведення виграє Об'єднана будівельна корпорація, яка може отримати додаткові замовлення.

До кінця жовтня Росриболовство планує затвердити поправки у федеральний закон "Про рибальство та збереження водних біологічних ресурсів". Так, відомство має намір змінити правила ведення промислу для суден, які були побудовані або модернізовані за межами Росії й не пройшли митне оформлення. Відповідний пункт міститься в попередньому проекті документа, копія якого є в розпорядженні "Ъ". За інформацією Рахункової палати, в Росії зареєстровано 121 так зване незаходне судно (до таких належать ті, які не заходять в російські порти, оскільки не пройшли митне оформлення). З них тільки чотири судна заново побудовані, інші модернізовані. За розрахунками Всеросійської асоціації рибогосподарських підприємств, підприємців та експортерів (ВАРПЭ), обсяг вилову "незаходними" суднами зараз досягає 350 тис. тонн на рік.

Чиновники обіцяють до цього запустити процедуру економічної амністії, коли риболовецькі судна, чий вік не перевищує семи років, зможуть пройти оформлення без сплати ПДВ (18%) і мита (5%). Але для цього знадобиться внести зміни до Податкового кодексу. Передбачається, що після амністії число "незаходних" суден буде скорочено. Ідея обмежити вік суден, які підпадають під амністію, скоротить кількість претендентів на преференції, переконані в Союзі риболовецьких колгоспів та підприємств Сахалінської області. Голова Асоціації добувачів мінтаю Герман Звєрєв вважає, що обмеження застосування не має нормативно-правової прив'язки до основних актів експлуатації суден - Кодексу торговельного мореплавства і Російського морського регістру судноплавства. Це, продовжує він, ускладнить затвердження самого законопроекту. У Росриболовстві пояснюють, що обмеження на вилов "незаходними" суднами спрямоване, з одного боку, на оновлення риболовного флоту, з іншого - це має сприяти залученню суден у російські порти. При цьому, додає заступник керівника Росриболовства Василь Соколов, у відомстві розглядається й лояльніший захід щодо суден, які не пройшли митне оформлення після ремонту або модернізації на закордонних верфях,- збільшення до 100% ставки збору за користування водними біоресурсами (зараз вона становить 15%).

Читайте такожРосія намагається не допустити ввезення західних товарів через БілорусьГолова Portnews Надія Малишева не виключає, що запропонований Росриболовством захід щодо заборони видобутку суднами, які не пройшли митне оформлення, може бути пролобійований Об'єднаною суднобудівною корпорацією (ОСК), яка потребує додаткових цивільних замовлень. Але сьогодні, продовжує пані Малишева, потужностей для будівництва і модернізації великої кількості рибопромислових суден в Росії недостатньо. Вчора отримати коментар ОСК не вдалося. "У нас зараз будують невеликі судна, які не підходять для океанічного промислу",- резюмує голова ВАРПЕ Олександр Фомін. За його словами, витрати на митне оформлення кожного "незаходного" судна становлять €1-3 млн. Сахалінська область при цьому підрахувала, що від нововведень у регіоні може скоротитися вилов сайри й оселедця на 40-50 тис. тонн.