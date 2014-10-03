НБУ спростив зовнішньоекономічні операції для сільгоспвиробників

Національний банк України спростив порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності виробниками сільськогосподарської продукції, повідомляється на сайті регулятора з посиланням на рішення від 3 жовтня.

Нагадаємо, НБУ з 23 вересня заборонив проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями без ввезення товару на територію України, а також якщо продукція була ввезена на територію країни й пройшла митне оформлення за ввізною декларацією з датою оформлення понад 180 днів, що, на думку експертів, значно ускладнює проведення зовнішньоекономічних розрахунків для сільгоспвиробників.

За інформацією НБУ, крім сільгоспвиробників, регулятор спростив порядок валютних розрахунків за операціями за участю іноземних експортно-кредитних агентств і за акредитивами, а також з оплати туристичних, транспортних і комунікаційних послуг, експлуатаційних витрат для транспортних засобів, що виконують рейси за межі України, переказу благодійними організаціями благодійної допомоги для оплати лікування фізичних осіб та інших імпортних операцій.

Також цим рішенням Нацбанк уточнює, що обмеження з продажу готівкової іноземної валюти й з видачі готівкових коштів у іноземній валюті з поточних і депозитних рахунків поширюється на операції з банківськими металами.

Постанова набуває чинності з 4 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 23 вересня заборонив проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями без ввезення товару на територію України, а також якщо продукція була ввезена на територію України й пройшла митне оформлення на підставі ввізної декларації з датою оформлення понад 180 днів.

Крім цього, заборонено повернення за кордон коштів іноземних інвесторів, отриманих від продажу цінних паперів українських емітентів за межами фондових бірж, окрім держоблігацій, а також від продажу корпоративних прав юросіб, не оформлених акціями, і дивідендів.

Також регулятор заборонив проведення валютних операцій на підставі своїх індивідуальних ліцензій, крім розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України юридичними особами.