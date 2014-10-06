РФ на заміщення імпортних продуктів, які потрапили під ембарго Путіна, потрібно $15 млрд

На заміщення імпортних продуктів, що потрапили під російські контрсанкції, потрібно більше 600 млрд рублів (близько 15 млрд доларів - ред).

Таку суму зажадав Мінсільгосп на нараді у Володимира Путіна з членами уряду, повідомляє Газета.ru з посиланням на власні джерела.

«Мінсільгосп поставив питання про виділення на імпортозаміщення додатково декількох сотень мільярдів рублів на п'ять років, до 2020 року», - сказало джерело, не уточнивши, скільки коштів може бути затверджено на імпортозаміщення.

Ключовим напрямком програми повинно стати будівництво великих логістичних центрів.

Але навіть якщо вітчизняні аграрії дійсно зможуть замінити імпортне продовольство, то станеться це не раніше ніж через п'ять років, пише видання.

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У п'ятницю ввечері президент РФ Володимир Путін провів у Ново-Огарьово нараду з членами уряду. Тема наради - сприяння імпортозаміщенню, виробництво продукції, що потрапила під російську заборону у відповідь на санкції Заходу (так звані «контрсанкції»), закупівлі з країн - членів БРІКС.

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Нагадаємо, російська влада з 7 серпня заборонила ввозити з США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії м'ясо великої рогатої худоби, свинину, м'ясо та харчові субпродукти з птиці, ковбаси, рибопродукти, молоко і молочну продукцію, фрукти і горіхи.