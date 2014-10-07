ЄС може дозволити Україні експорт молокопродуктів з другої половини 2015 року

Українські молокопереробні підприємства можуть почати експорт молочної продукції на ринок ЄС у другій половині 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Владислава Рутицька, коментуючи результати перевірки українських молокопереробних підприємств європейськими фахівцями.

«Протягом 20 днів ми отримаємо попередній результат (перевірки) молокопереробних підприємств України на предмет їх відповідності стандартам (ЄС - УНІАН) і далі у нас є близько 8-9 місяців, поки це буде затверджено в Брюсселі», - сказала Рутицька.

За її словами, наступного року планується аналогічна місія європейських ветеринарів на українські м'ясопереробні підприємства, за результатами якої вітчизняні виробники м'яса також у перспективі отримають право постачати свою продукцію на ринок ЄС.

Читайте такожЄС влаштувала якість українських молокопродуктів«Ми говоримо про створення наступного року європейської місії, яка проведе таку ж процедуру на м'ясопереробних підприємствах», - сказала заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня - 3 жовтня українські молокопереробні підприємства перевіряли ветеринари з Євросоюзу.

За словами заступника голови Відомства Віталія Башинського, місія пройшла успішно.