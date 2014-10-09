Максимальну ціну етилового спирту знизили на 10 гривень

Державне підприємство «Укрспирт» знижує максимальну ціну на етиловий спирт «Люкс» на 10 грн за декалітр - до 178,04 грн/дал, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, відповідне розпорядження підписав генеральний директор «Укрспирту» Михайло Лабутін. Нові ціни починають діяти з сьогоднішнього дня, 9 жовтня.

«Підставою для такого рішення стало зростання обсягів виробництва та запуск семи місць проведення діяльності. Ми провели оптимізацію собівартості, що дозволило знайти можливість знизити відпускну ціну на продукцію, але зберегти поточний рівень рентабельності виробництва», - сказано в повідомленні підприємства.

Як повідомляв УНІАН, у травні «Укрспирт» прийняв рішення підвищити ціни на свою продукцію на 21 грн/дал протягом трьох місяців.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрспирт» має монопольне право на виробництво етилового спирту в Україні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підтримує ідею приватизації «Укрспирту» в рамках проведення приватизації держмайна.

У 2013 році «Укрспирт» збільшив виробництво спирту на 4,3% в порівнянні з 2012 роком - до 18,2 млн дал.