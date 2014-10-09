Продукти перестануть дорожчати, якщо гривня зміцниться на 12-13 за долар - експерти

Зростання цін на продукти харчування в Україні найближчим часом зупиниться за умови, що валютний курс залишиться в межах 12-13 грн за дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в четвер повідомила журналістам керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

«Всі ризики, які були пов'язані з девальвацією національної валюти, вже закладені в ціну. Виходячи з цього, найближчим часом не варто очікувати якихось стрімких цінових сплесків», - сказала вона.

За словами Колесник, зокрема, з кінця серпня намітилася тенденція стабілізації закупівельних цін на свинину та молочні продукти. У зв'язку з надходженням на ринок овочів нового врожаю зменшується вартість «борщового» набору.

Генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир Лапа, також присутній на прес-конференції, солідарний з Колесник і не бачить причин для подальшого подорожчання продовольства в Україні.

«На рівень роздрібних цін ефект девальвації до рівня 12-13 грн за дол. вже імпліцирований. Можливі якісь залишкові ефекти в межах 3-5%. Якщо буде більш-менш стабільна ситуація на валютному ринку, то через два-три місяці ми очікуємо істотного уповільнення темпів інфляції», - сказав він.

При цьому Лапа зазначив, що найбільш чутливі до курсових коливань в країні ті групи товарів, левову частку яких Україна імпортує. В першу чергу це тропічні фрукти, риба і рибні продукти, зростання цін на які з початку року було найбільш значним. Впливає зміна курсу валют і на вартість зернових і продуктів їх переробки на українському ринку.

«Україна експортує половину вирощеного зерна. Цього достатньо для того, аби забезпечити прив'язку цін до валютної динаміки. Продукти зернової групи подорожчали в січні-вересні на 20%», - сказав Лапа.

При цьому найменше, за словами експерта, залежать від волатильності курсу в Україні такі товарні групи, як овочі і фрукти місцевого виробництва, молоко і молочна продукція.

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Як повідомляв УНІАН, враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США більш ніж на 60%.

Інфляція в Україні у вересні порівняно з серпнем 2014 року прискорилася до 2,9% з 0,8%, зафіксованих у серпні порівняно з липнем. У річному вираженні (проти вересня 2013 року) інфляція прискорилася до 17,5% до 14,2%, зафіксованих місяцем раніше.