Один з найбільших агрохолдингів заявляє про цькування з боку ГПУ та просить допомоги в Порошенка

Про це йдеться у заяві агрохолдингу "Агрейн", адресованій президенту України Петрові Порошенкові.

Як ідеться у заяві, "злочинне угрупування" у складі першого заступника Генерального прокурора України Миколи Герасимюка, прокурора м. Києва Сергія Юлдашева, керованих ними слідчих та суддів, при "мовчазній згоді" Генерального прокурора України Віталія Яреми, два місяці поспіль знищують агрохолдинг «Агрейн».

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Автори заяви зазначають, що з 11 серпня до 9 жовтня 2014 року на сільськогосподарських підприємствах проведено більше 50 обшуків, допитано більше 100 працівників, винесено більше 150 ухвал судів в різних регіонах країни. Крім того, проведено більше 120 судових засідань, під час яких на суддів чиниться тиск з боку представників прокуратури.

"При обшуках на підприємствах агрохолдингу на співробітників чиниться психологічний тиск, тричі доводилося викликати «швидку» для надання допомоги жінкам, що знепритомніли. В обшуках брав участь навіть підрозділ спецпризначення «Сокіл», тільки прибувший на ротацію з зони АТО", - йдеться у зверненні.

В "Агрейні" наголошують, що внаслідок цих дій станом на 10 жовтня 2014 року робота агрохолдингу майже паралізована. Під загрозою зриву збирання пізніх зернових культур та проведення сівби озимих культур на площі 130 тис. га. Заблоковані виплати орендної плати за землю 52 тисячам пайовиків в 6 областях України. 4 500 працівників можуть залишитися без роботи. Зупинені соціальні програми на території 142 сільських та селищних рад, заблоковано надання допомоги переселенцям з зони АТО та волонтерським організаціям, які передають допомогу на фронт.

Також у повному тексті заяви можна знайти прізвища ймовірних осіб, причетних до руйнування агрохолдингу.

"Від імені 4,5 тисяч наших працівників та їх родин звертаємось до Вас з проханням втрутитися в ситуацію та не допустити знищення агрохолдингу представниками криміналітету з клану Януковича та корумпованими ними прокурорами", - підкреслюється в заяві.