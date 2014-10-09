Гройсман доручив розпочати відкриті земельні аукціони вже з 15 жовтня

Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державному агентству земельних ресурсів України (Держземагентство) вже з 15 жовтня поточного року забезпечити проведення публічних земельних аукціонів.

Як повідомляє прес-служба віце-прем'єра, при цьому перелік ділянок, які виставлятимуться на земельні торги, повинен бути розміщений на офіційному сайті Держземагентства.

«З 15 жовтня поточного року Держземагентство має забезпечити проведення відкритих публічних земельних аукціонів щодо надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (крім тих, які перебувають у користуванні) для ведення фермерського господарства та особистого селянського господарства. Переліки ділянок, які виставлятимуться на земельні торги, повинні бути розміщені на офіційному сайті агентства», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба віце-прем'єра також повідомляє, що Гройсман доручив Держземагентству впровадити і ряд інших рішень, спрямованих на децентралізацію у сфері земельних відносин, подолання корупції, зростання надходжень до місцевих бюджетів, а також збільшення повноважень органів місцевого самоврядування в управлінні територіями.

Зокрема, також з 15 жовтня на розгляд місцевих рад повинні направлятися будь-які питання щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності на етапі надання згоди на розробку відповідної документації із землеустрою.

Крім того, Держземагентство зобов'язане забезпечити органам місцевого самоврядування, доступ до відомостей Державного земельного кадастру вже з 1 січня 2015 в режимі читання. Як уточнює прес-служба віце-прем'єра, до ухвалення необхідних законодавчих змін буде реалізований відповідний пілотний проект.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що земельні ділянки в Україні будуть продаватися виключно через відкриті аукціони, а земельний кадастр стане відкритим.