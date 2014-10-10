Росія відновила сертифікацію української свинини

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) відновив з 9 жовтня сертифікацію продукції свинарства в РФ чотирьох підприємств України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, йдеться про підприємства Донецької (ТОВ «Салком плюс», ВАТ «Тавр-плюс»), Волинської (ТОВ «ВМП») і Чернівецької (ТОВ «Свіженька») областей.

У матеріалах зазначається, що ввезення свинини цих підприємств можливе лише в тушах і напівтушах за наявності ветеринарного клейма.

На додаток до ветеринарного свідоцтва має бути оформлений додаток, який підтверджує, що свині, з яких вироблена продукція, що поставляється, вирощені на підприємствах, розташованих в областях України, де не реєструвалися випадки африканської чуми свиней (АЧС) в популяціях свійських і диких тварин. Гарантії мають бути засвідчені печаткою і підписом органу держветнагляду.

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Як повідомляв УНІАН, поряд з агресією російських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск і на українських постачальників продуктів харчування. На сьогодні до РФ заборонено ввезення української свинини і продуктів з неї, картоплі, алкоголю, а також істотно обмежено постачання м'яса птиці, молочної продукції, плодоовочевої продукції та рибних консервів, соків.

З 5 вересня Росспоживнагляд призупинив ввезення на територію РФ кондитерської продукції українського виробництва.