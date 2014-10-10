Україна заборонила ввезення тваринницької продукції з Криму (уточнено)

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України повідомляє, що з 13 жовтня тимчасово забороняє ввезення тваринницької продукції з анексованого Криму до України, а також їх транзит через територію країни.

Таким чином, Держветфітослужба уточнила тип продукції, забороненої до ввезення з півострова Крим на материкову частину України.

«Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України з 13.10.2014 вводить тимчасову заборону переміщення вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю, з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до інших області України, а також транзит зазначених вантажів через їх територію», - йдеться у повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, причиною введення заборони стала неможливість здійснювати ветеринарно-санітарний контроль за епізоотичною ситуацією на півострові у зв'язку зі створенням вільної економічної зони в Криму з особливим режимом здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованих територіях.

У Держветфітослужбі також зазначили, що необхідність введення подібних обмежень пов'язана і з безконтрольним переміщенням через Керченську переправу продуктів харчування, що створює ризики для епізоотичного благополуччя України. Згідно з повідомленням, причиною введення заборони стала неможливість здійснювати ветеринарно-санітарний контроль за епізоотичною ситуацією на півострові у зв'язку зі створенням вільної економічної зони в Криму з особливим режимом здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованих територіях.

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Як повідомляв УНІАН, закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності в Криму і Севастополі, набув чинності в Україні 27 вересня. Згідно із законом, поставка товарів та супутніх послуг з/на материкову частину України з Криму прирівнюється до здійснення експортно-імпортних операцій і, відповідно, підпадає під регулювання тарифних і нетарифних торговельних обмежень.

У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму й у березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.