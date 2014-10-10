Аграрії Донецької області через війну втратили майже 17 млн гривень

Згідно з повідомленням, сільгоспвиробникам Донецької області вдалося обмолотити 90% посівних площ під зерновими і зернобобовими. Водночас незібраними залишилися 74 тис. га.

За даними Мінагропроду, соняшник в області зібрано з площі 304,3 тис. га (71% площ), зібрано 520 тис. тонн. Збирання кукурудзи в регіоні проведене на 44,5 тис. га (42%), намолочено 129 тис. га.

Що стосується Луганської області, то, за інформацією міністерства, зернові там зібрано тільки з 67% площ, намолочено 1,1 млн. тонн. Кукурудзи в області зібрано 143 тис. тонн, зібрати її вдалося з 37,3 тис. га (35%). Крім того, в області зібрано 342 тис. тонн соняшнику, 0,9 тис. тонн гречки, 7,5 тис. тонн проса.

«В цілому в районах, що розташовані в зоні АТО, незібрана площа ранніх зернових і зернобобових культур становить 20 тис. га. Крім того, не будуть зібрані пізні культури на площі близько 25 тис. га. Зазначені площі розміщені на підконтрольних терористам територіях, на частини яких збір урожаю здійснюється російськими компаніями, а зібраний урожай вивозиться на територію Російської Федерації», - повідомили у Мінагропроді.

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Остаточний аналіз втрат сільгоспвиробників у Донецькій і Луганській областях Мінагропрод зможе зробити тільки після завершення АТО.

Як повідомляв УНІАН, на сході України тривають військові дії. Незважаючи на оголошення режиму припинення вогню, бойовики спільно з солдатами російської армії продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Мінагропрод прогнозує, що українські аграрії в 2014 році зможуть зібрати 64,4 млн. тонн зернових і зернобобових культур з урахуванням усіх чинників, включаючи анексію Криму і військові дії на території Донецької і Луганської областей, тоді як минулого року Україна зібрала рекордні 63 млн. тонн зернових.