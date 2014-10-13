Мінсільгосп США знизив прогноз урожаю кукурудзи в Україні на мільйон тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) у жовтні знизило прогноз урожаю кукурудзи в Україні за підсумками 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 – червень 2015) на 1 млн тонн (4%) - до 25 млн тонн.

Згідно зі звітом, опублікованим на сайті USDA, міністерство прогнозує, що урожай кукурудзи в країні цього МР буде на 19% менший, ніж минулого маркетингового року.

Також Мінсільгосп США дещо зменшив прогноз валового врожаю зернових. Зокрема, в міністерстві очікують, що валовий урожай зернових культур становитиме 60,29 млн тонн проти прогнозованих у вересні 60,305 млн тонн.

Експорт фуражних зернових із України в 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 – червень 2015) USDA прогнозує на рівні 28,86 млн тонн, у вересні прогнозувалося на рівні 28,7 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод України в 2014 році прогнозує вищий урожай зернових, ніж у 2013 році, коли країна зібрала рекордні за роки незалежності 63 млн тонн зерна.

Експорт зернових із України в 2013/2014 МР становив 32,4 млн тонн, що на 42% більше, ніж у попередньому сезоні.

Разом із тим, прогнозується зменшення врожаю кукурудзи в країні в 2014 році на 9% - до 25,2 млн тонн.