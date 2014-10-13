На Чернігівщині встановили трикілометрову карантинну зону навколо місця виявлення чуми свиней

У Чернігівській області встановлено трикілометрову карантинну зону навколо осередку виявлення африканської чуми свиней.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

"На даний час навколо осередку захворювання — с. Крути Ніжинського району – встановлено трикілометрову карантинну зону. Введено обмеження руху транспортних засобів, заборонено вивіз за територію села продуктів і сировини тваринного походження, кормів", - зазначили в УЗГ.

У МВС нагадали, що 11 жовтня до правоохоронних органів з управління ветеринарної медицини в Ніжинському районі надійшла інформація про захворювання двох свиней (80 та 12 кілограмів живої ваги) на африканську чуму в господарстві одного з жителів с. Крути.

Цей висновок зробила Чернігівська регіональна державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи та підтвердив Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в м. Києві.

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На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ніжинській РДА було вирішено оголосити в селі Крути карантин та виставити ветеринарно-міліцейські пости на всіх основних в’їздах і виїздах з населеного пункту. Також прийнято рішення створити робочу групу з працівників УМВС, ДСНС та ветеринарної служби з вилучення та знищення всіх свиней в селі, яких налічується 266 голів.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня з селі Охрамієвичі Чернігівській області зафіксовано два випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней в домогосподарстві. Тварин було знищено. З метою локалізації вогнища захворювання встановлено 4-кілометрову карантинну зону.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней - небезпечна хвороба свиней, від якої не існує ліків і вакцин. Вірус є безпечним для людини, але саме людина бере участь у поширенні захворювання шляхом перевезення продуктів харчування з неблагополучного регіону, а також годування свиней зараженими продуктами. Найбільший ризик занесення в Україну цього вірусу, в основному, можливий внаслідок міграції диких кабанів, які можуть бути носіями цього захворювання.