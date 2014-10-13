Білорусь посилила контроль продукції одного з найбільших виробників м'яса птиці в Україні

Згідно з повідомленням департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду білоруського міністерства, у продукції «Агромарс» було виявлено перевищення допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ).

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Як повідомляв УНІАН, у березні «Комплекс «Агромарс»» заявив про призупинення експорту продукції на ринок Митного союзу у зв'язку з непередбачуваною поведінкою країн МС щодо української продукції.

Довідка УНІАН. «Комплекс Агромарс» - один із найбільших виробників м'яса птиці в Україні. Головний виробничий майданчик компанії підприємства розташований у селі Гаврилівка (Вишгородський р-н Київської обл.). Продукція представлена торговою маркою «Гаврилівські курчата».

Раніше повідомлялося, що Росія відновила сертифікацію української свинини.