Россільгоспнагляд не пропустив в окупований Крим партію м'яса з України

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Крим.Реалії.

«Вантаж яловичини завозився на територію Криму без будь-яких супровідних документів, що суперечить нормам чинного законодавства Російської Федерації, яке регламентує правила завезення продуктів тваринного походження», - пояснили у Россільгоспнагляді.

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Крім того, ветінспекторами не був допущений до завезення вантаж свинини вагою близько чотирьох тонн, який слідував з Харківської області.

Як стверджують у відомстві, під час документального контроля було виявлено відсутність супровідних ветеринарних документів, що підтверджують якість та безпеку продукту.

Обидва вантажі повернули на територію материкової України.

Раніше повідомлялося, що Росія не пустила до анексованого Криму 10 тонн рибних консервів з України.