В Україні з'явилася концепція розвитку сільських територій

Міністерство аграрної політики і продовольства України розробило концепцію розвитку сільських територій.

Згідно з текстом концепції, опублікованій на сайті відомства, розвиток села є невід'ємною частиною стратегії України щодо вступу в Європейський Союз.

«Сільське і лісове господарство мають вирішальне значення для землекористування та управління природними ресурсами в сільських територіях ЄС і як платформа для диверсифікації економіки у сільській громаді. Зміцнення політики розвитку сільських територій має стати спільним пріоритетом України на шляху вступу до ЄС», - сказано в документі.

Реалізовувати концепцію Мінагропрод пропонує за такими напрямами: підвищення рівня якості життя сільського населення, охорона та збереження природних ресурсів у сільській місцевості, розвиток економіки села, удосконалення системи управління сільськими територіями, а також освіта та інформаційно-консультаційне забезпечення.

Концепція розвитку сільських територій також передбачає прийняття та реалізацію відповідної стратегії.

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Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2014 року у сільській місцевості проживало майже 14,1 млн осіб, що становило майже третину всього населення країни (45,4 млн осіб).