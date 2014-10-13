Росія заборонила ввезення сирних продуктів з України

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) заборонила ввезення до Російської Федерації сирних продуктів з України у зв'язку з порушенням українськими виробниками законодавства в сфері захисту прав споживачів.

«Росспоживнагляд призупинив ввезення на територію Російської Федерації сирних продуктів виробництва України з 14.10.2014 р.», - сказано в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, зокрема, при дослідженні сирного продукту виробництва української компанії «Дукат» Росспоживнагляд виявив його невідповідність вимогам за вмістом рослинних жирів, жиру, білка, а також за органолептичними та мікробіологічними показниками. Продукція іншого виробника, за інформацією російського відомства, не відповідала вимогам, що пред'являються до маркування.

Крім того, Росспоживнагляд стверджує, що в зразках з партій вантажу ще одного українського виробника було виявлено бактерії групи кишкової палички і золотистий стафілокок.

Як повідомляв УНІАН, поряд з агресією російських бойовиків в східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських експортерів. На сьогодні до РФ заборонено ввезення української молочної продукції, свинини і продуктів з неї, картоплі, низки іншої рослинницької продукції, а також суттєво обмежено поставки м'яса птиці, кондитерської продукції, плодоовочевої продукції і рибних консервів, соків, алкоголю і пива.

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Довідка УНІАН. До сирних продуктів належать продукт вуглеводно-жировий напівтвердий, продукт cичужний із рослинною олією, молочно-рослинний харчовий продукт, продукти молоковмісні сирні напівтверді, продукт харчовий напівтвердий та інші.