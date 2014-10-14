"Антисанкції" Путіна змусили Росію зняти 10-річну заборону на свинину з Китаю

Россільгоспнагляд зняв заборону на постачання свинини з Китаю до Росії.

Як повідомляє федеральна служба, постачання відновлено вперше з початку 2004 року, повідомляє ТАСС.

"11 жовтня 2014 року вперше з 2004 року 32 контейнери (800 тонн) під контролем фахівців Россільгоспнагляду, які також здійснювали контроль процесу заготівлі зазначеної продукції, відвантажено в Російську Федерацію", - зазначає відомство.

12 жовтня торговий представник РФ у КНР Олексій Груздєв повідомив ТАСС, що Китай готовий збільшити число постачальників свинини до РФ із двох до 10 компаній на тлі чинного в Росії з 7 серпня 2014 року продовольчого ембарго продукції з ЄС, США, Канади та Австралії. "Як мінімум, вісім китайських компаній подали заявки на постачання свинини до нашої країни", - сказав він.

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Груздєв додав, що інспектори Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарному нагляду РФ (Россільгоспнагляд) зараз перевіряють ще кілька підприємств на відповідність вимогам Митного союзу (МС), щоб акредитувати їх для імпорту до Росії.

Росія і Китай у серпні 2014 року досягли домовленості про поновлення припинених у 2004 році з ветеринарних причин постачань свинини з КНР до Росії. Китай - найбільший у світі виробник свинини, за підсумками 2013 року її виробництво в країні досягло 68 млн тонн - це близько 50% світового виробництва.

Ємність ринку свинини в РФ у 2013 році становило 3,77 млн тонн, із них 16,4% припадало на імпорт, при цьому 12% - на постачання з санкційних країн, тобто вони займали понад 70% в імпорті, випливає зі зведених даних Мінсільгоспу РФ.