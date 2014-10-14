Україна проситиме збільшити квоти на постачання сільгосппродукції до ЄС

Україна планує обговорити з Європейським Cоюзом можливість збільшення квот на безмитне постачання сільськогосподарської продукції на європейський ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу повідомив в.о. міністра економічного розвитку і торгівлі Валерій П’ятницький.

«Ми порушуватимемо питання про можливе збільшення тарифних квот», - сказав П’ятницький.

За його словами, остаточне рішення в цьому питанні може прийняти лише ЄС, оскільки для українських товарів діє режим преференцій, введений Євросоюзом в односторонньому порядку.

«Оскільки це автономні преференції, все залежить від доброї волі однієї сторони. Якби набула чинності Угода (про асоціацію України з ЄС – УНІАН), то набуває чинності механізм проведення переговорів. Якщо це автономні преференції, то ЄС просто може піти на зустріч», - сказав в.о. міністра.

При цьому П’ятницький відзначив, що Україна розраховує на підтримку європейських партнерів українських компаній у питанні збільшення квот.

«Компанії-партнери, якщо для них важлива торгівля з Україною, можуть використовувати свої лобістські можливості, і спільними зусиллями ми досягнемо більшого», - сказав він.

За словами П’ятниіцького, з моменту введення Європейським Союзом торгових преференцій Україні в квітні українські виробники вже на 100% вибрали квоту з постачання на європейський ринок яблучного соку (10 тисяч тонн) і меду (5 тисяч тонн). На 77% вибрано квоту з експорту м'яса птиці, більш ніж на 70% - із зернових.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня парламенти України і ЄС синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачає двостороннє зняття торгових мит у рамках певних квот або без них. Проте українська сторона до 2016 року не обнулюватиме мита для європейських товарів, тоді як ЄС ввів торгові преференції для України вже з кінця квітня цього року. Разом з тим, українські сільгоспвиробники можуть експортувати до ЄС лише декілька видів продукції – зернові і технічні культури, м'ясо птиці, мед, соковий концентрат, казеїн, рибу.