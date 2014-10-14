Кримське зерно продають на світовому ринку як українське - Росії це не подобається

Саме з цієї причини обсяг закладеного в держфонд РФ зерна з півострова менший, ніж прогнозувалося учасниками галузі.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив президент Російського зернового союзу (РЗС) Аркадій Злочевський.

"Кримське зерно потекло на українську територію, в тому числі на експорт як українське", - сказав експерт.

Він пояснив, що така тенденція виникла через неможливість експортувати зерно з Криму як російське. Згідно з даними Злочевського, реекспорт відбувається з дозволу регіональної влади.

"Спочатку ми говорили, що в інтервенційний фонд (з Криму - прим. ред.) можна забрати близько 300-400 тис. тонн. Зараз мова йде про 80 тис. тонн", - резюмував Злочевський.

Нагадаємо, міністр сільського господарства РФ Микола Федоров 9 жовтня висловив підозри щодо темпів закупівлі в інтервенційний фонд кримського зерна, у зв'язку з чим дав доручення "розібратися, чому так сильно і активно просилися, але так погано відгукуються".

"Відповідей поки немає, мої фахівці постараються розібратися, що відбувається на зерновому ринку Кримського федерального округу", - заявив тоді глава міністерства сільського господарства Російської Федерації (Мінсільгосп).

Згідно із заявками кримських виробників зерна, які надходили в Мінсільгосп, аграрії півострова мали намір продати в інтервенційний фонд понад 100 тис. тонн в 2014-2015 зерновому році (з червня по липень). При цьому валовий збір зерна у регіоні в 2014 році очікується на рівні 1-1,2 млн тонн, про що раніше повідомляв міністр сільського господарства республіки Крим Микола Полюшкін.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.

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