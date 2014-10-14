Росія підозрює Україну в реекспорті овочів і фруктів із ЄС - погрожує закрити ринок

Россільгоспнагляд підозрює Україну в реекспорті в Росію овочів і фруктів з ЄС, які потрапили під санкції, і може ввести обмеження по цій групі товарів, якщо побоювання підтвердяться.

Про це повідомив ТАРС керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт.

"Сьогодні (14 жовтня) ми направимо до України лист з проханням пояснити значне збільшення постачань рослинницької продукції - яблук, груш, томатів і огірків після введення нами заходів у відповідь на економічні санкції", - сказав Данкверт. Россільгоспнагляд має намір протягом тижня з'ясувати ситуацію, після чого прийме рішення щодо можливості заборони на ввезення овочів і фруктів з України.

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Співрозмовник агентства зазначив, що територіальні управління відомства з найбільш близьких до України регіонів фіксують різке зростання ввезення рослинницької продукції в Росію з України у серпні та вересні 2014 року порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

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Вся ввезена продукція зазначається як українська або знеособлена, уточнив Данкверт. "Ми підозрюємо наших колег у тому, що європейська інтеграція у них вже почала активно працювати і вони займаються реекспортом європейської продукції", - заявив він.

Нагадаємо, 6 серпня президент Росії Володимир Путін заборонив імпорт продуктів з країн, які ввели санкції проти РФ.