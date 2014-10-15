Держводагентство: переговори про постачання води в окупований Крим більше не ведуться

У Державному агентстві водних ресурсів України, у підпорядкуванні якого перебуває Північно-Кримський канал, заявляють, що переговори про відновлення подачі води в анексований Крим із представниками місцевої влади не ведуться, пише Крым.Реалии.

Про це повідомив заступник голови агентства Олексій Чунарьов.

«Договори з подачі води у Північно-Кримський канал можуть бути укладені лише після визначення в рамках законодавства України легітимних органів, які будуть представляти інтереси водокористувачів, які ведуть господарську діяльність на території Криму», - сказав він.

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За його словами, однією з умов підписання договору на постачання води на півострів є погашення заборгованості за 2013 рік перед управлінням Північно-Кримського каналу, сума якої складає 1,7 мільйона гривень.

На початку жовтня «міністр» екології та природних ресурсів Криму Геннадій Нараєв повідомив, що між "владою" анексованого Криму та Україною активізувалися переговори щодо відновлення постачання дніпровської води на півострів по Північно-Кримському каналу. Причому він наголосив, що кримська влада готується до найгіршого сценарію розвитку подій, а саме, що постачання дніпровської води по Північно-кримському каналу не буде.

Раніше 85% потреб Криму у прісній воді забезпечували через Північно-кримський канал, що йде від Дніпра . В основному, вода йшла на потреби сільського господарства. Після анексії Криму подача води по цьому каналу на півострів була повністю припинена.