Африканську чуму свиней виявили у ще одному населеному пункті Чернігівщини

На Чернігівщині ще в одному населеному пункті виявлено африканську чуму свиней.

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, у місті Щорс у двох господарствах виявлено випадки захворювання на африканську чуму свиней трьох тварин. Діагноз підтверджено 13 жовтня результатами дослідження патологоанатомічних матеріалів, проведеного Київським державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

14 жовтня відбулося засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при Щорській райдержадміністрації, на якій затверджено план заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання. Територію Щорса оголошено неблагополучною щодо африканської чуми свиней, введено карантинні обмеження. Протягом минулої доби у населення вилучено 14 голів тварин, залишки однієї тварини, яка була зарізана раніше, та проведено їх утилізацію шляхом спалювання.

Крім того, в області триває ліквідація наслідків спалаху африканської чуми свиней у селі Крути Ніжинського району, що стався 11 жовтня.

Між тим, у селі Охрамієвичі Корюківського району, де спалах африканської чуми був улітку, план заходів щодо профілактики, недопущення поширення і ліквідації захворювання африканською чумою свиней в приватному секторі виконано в повному обсязі.

З 14 жовтня рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії при Корюківській райдержадміністрації запроваджений раніше карантин знято.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня в господарстві одного з жителів с. Крути Ніжинського району виявлено захворювання двох свиней на африканську чуму.

Навколо осередку захворювання, а це с.Крути і 3-кілометрова зона навколо нього, встановлено карантинну зону. Введено обмеження руху транспортних засобів, заборонено вивіз за територію села продуктів і сировини тваринного походження, кормів та інших вантажів для чого виставлено три ветеринарно-міліцейські пости. Працюють дезбар'єри. Карантин триватиме до 45 діб.

Також через спалах хвороби з 13 жовтня закрито рух на двох ділянках доріг загального користування - Ніжин-Бахмач-Дмитрівка (з 15 км+400 м по 18 км+700 м) та Крути-Діброва (з 0 по 1 км).

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Довідка УНІАН. Африканська чума свиней – небезпечна хвороба свиней, від якої не існує ліків і вакцин. Вірус є безпечним для людини, але саме людина бере участь у поширенні захворювання шляхом перевезення продуктів харчування з неблагополучного регіону, а також годування свиней зараженими продуктами. Найбільший ризик занесення в Україну цього вірусу, в основному, можливий внаслідок міграції диких кабанів, які можуть бути носіями цього захворювання.