Росія може обмежити поставки ще і фруктів з України

Про це Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації повідомила на своєму офіційному сайті.

«У випадку відмови української сторони від виконання таких вимог або ненадання такої інформації щодо кожної партії продукції Россільгоспнагляд залишає за собою право ввести додаткові захисні заходи у вигляді тимчасових обмежень на завезення рослинної продукції як із самої України, так і через її територію», - сказано в повідомленні російського відомства.

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Згідно з повідомленням, Россільгоспнагляд звернувся до Держветфітослужби України із відповідними вимогами, давши термін до 21 жовтня на їх виконання.

«Россільгоспнагляд звернувся до Держветфітослужби України із проханням до 21 жовтня 2014 року надати інформацію про обсяги вирощеної у поточному році в Україні продукції і площі, зайняті під окремі культури у кожній області, а також надати інші переконливі гарантії українського походження рослинної продукції, що постачається Україною в Росію», - сказано у прес-релізі.

Також Россільгоспнагляд вимагає кожну партію рослинницької продукції з України супроводжувати сертифікатами походження та маркуванням на упаковці.

Крім того, у випадку реекспорту продукції з інших країн, українська сторона повинна надати завірену копію або оригінал фітосанітарного сертифікату, за яким така продукція надійшла в Україну.

У відомстві констатують різке збільшення завезення з України рослинницької продукції і відсутність необхідного маркування, що, на думку російської сторони, свідчить про неукраїнське походження даної продукції. У Россільгоспнагляді вважають, що це пов'язано з постачанням рослинних вантажів із Європейського Союзу, забороненого в Росії.

Як повідомляв УНІАН, разом з агресією російських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд від початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогоднішній день до РФ заборонене завезення української свинини та продуктів із неї, картоплі, алкоголю, а також істотно обмежені поставки м'яса птиці, молочної продукції, плодоовочевої продукції і рибних консервів, соків.

У липні Россільгоспнагляд заборонив завезення до Росії рослинницької продукції з України у ручній поклажі, багажі і поштових відправленнях. Згідно з повідомленням, заборона була введена у зв'язку із випадками виявлення карантинних об'єктів у продуктах рослинництва, що завозяться у ручній поклажі з України, а також небажанням Держветфітослужби проводити переговори щодо цього.

Раніше повідомлялося, що Українські птахівники вже компенсували втрату ринку Митного союзу.