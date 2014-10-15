У Кабміні вирішують питання перевезення зерна із зони АТО

Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з Міністерством інфраструктури вивчає можливості вирішення проблем зернової логістики, які виникли у сільгоспвиробників у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам голова Мінагропроду Ігор Швайка.

«Розглядаються два варіанти – будівництво автомобільного переходу (між залізничними гілками – УНІАН) і будівництво нових елеваторних потужностей у Сватовому. Ми будемо разом із Мінінфраструктури, Донецькою й Південною залізницями зокрема, обговорювати нормальний шлях реалізації цього проекту», – сказав Швайка.

За його словами, необхідність реалізації таких проектів обумовлена неможливістю вивозити зерно із зони бойових дій залізничним транспортом.

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«У Луганській області перевезення зернових залізничним транспортом сьогодні практично неможливе... Та частина Донецької залізниці, яка обслуговувала аграріїв сходу, практично відрізана від залізничної системи України», – пояснив міністр.

За оцінками Швайки, через логістичні труднощі сільгоспвиробники в зоні АТО втрачають 250-300 грн на тонні зерна.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости й ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській та Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

За оцінками Мінагропроду, внаслідок бойових дій у Донецькій області посіви сільгоспкультур знищено на площі 3,3 тис. га, а аграрії втратили через це понад 16,6 млн грн. Підрахунків по Луганській області міністерство не повідомляє, проте за інформацією міністерства, зернові там зібрано лише з 67% площ, кукурудзу – з 35%.