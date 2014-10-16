Більшість виробників м'ясної продукції не відповідають стандартам ЄС

«Насправді відсоток українських свинарських і м'ясопереробних підприємств, які відповідають вимогам ЄС дуже маленький», - сказано в коментарі асоціації, переданому УНІАН.

В АСУ також повідомили, що місія європейських ветеринарів на тваринницькі підприємства України очікується наприкінці жовтня, однак дати візиту можуть змінюватися залежно від політичної ситуації у країні.

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В асоціації зазначили, що у першу чергу ветеринари ЄС перевірять м'ясопереробні підприємства, які вже отримали сертифікат ISO (підтверджують якість системи менеджменту в компанії).

«Що стосується виробників свинини, то перевіряються лише ті, які зазначені м'ясопереробними, як сировинна база», - уточнили в АСУ.

В асоціації також пояснили, що підприємства, які будуть проінспектовані європейськими ветеринарами, але не отримають їх схвалення, зможуть виправити всі недоліки і після цього повторно пройти перевірку.

Як повідомляв УНІАН, проведення європейськими фахівцями аудиту українських тваринницьких підприємств на предмет відповідності продукції вимогам ЄС є першим кроком на шляху отримання ними єврономера, що дозволяє здійснювати постачання на європейський ринок. 27 вересня - 3 жовтня таку перевірку пройшла низка молокопереробних підприємств України.

16 вересня парламенти України і ЄС синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачає двостороннє зняття торговельних мит у рамках визначених квот або без них. Тим не менше, українська сторона до 2016 року не буде обнуляти мита для європейських товарів, тоді як ЄС ввів торгові преференції для України вже від кінця квітня цього року. Водночас експортувати свою продукцію до ЄС має можливість обмежена кількість сільськогосподарських підприємств України.