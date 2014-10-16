Росія може здати Північній Кореї в оренду 15 тис. га земель на Далекому Сході
15:27, 16 жовтня 2014Агро
0
Планується оренда для організації сільськогосподарського виробництва.
REUTERS
КНДР зацікавлена в оренді 10-15 тис. гектарів сільськогосподарських земель в Амурській області, питання виносилося на рівень міжурядової комісії, розповів ТАСС заступник голови Мінсхідрозвитку Максим Шерейкін.
"Передбачається оренда для організації сільськогосподарського виробництва", - уточнив він.
За словами Шерейкина, вимога Росії полягає в наявності бізнес-плану, підтвердженого гарантованим фінансуванням, і технологій довгострокового відтворення сільськогосподарської бази.
Читайте такожБанк Росії на тлі безгрошів'я через санкції Заходу переналаштувався на ринок Азії
"Представники КНДР обіцяють показати такого інвестора", - уклав заступник голови Минвостокразвития.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter