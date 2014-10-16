Росія може здати Північній Кореї в оренду 15 тис. га земель на Далекому Сході

Планується оренда для організації сільськогосподарського виробництва.

КНДР зацікавлена в оренді 10-15 тис. гектарів сільськогосподарських земель в Амурській області, питання виносилося на рівень міжурядової комісії, розповів ТАСС заступник голови Мінсхідрозвитку Максим Шерейкін. "Передбачається оренда для організації сільськогосподарського виробництва", - уточнив він. За словами Шерейкина, вимога Росії полягає в наявності бізнес-плану, підтвердженого гарантованим фінансуванням, і технологій довгострокового відтворення сільськогосподарської бази. Читайте такожБанк Росії на тлі безгрошів'я через санкції Заходу переналаштувався на ринок Азії "Представники КНДР обіцяють показати такого інвестора", - уклав заступник голови Минвостокразвития.

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