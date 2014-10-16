Сільгоспвиробництво в Україні зросло на 16%

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-вересні 2014 року зросли порівняно з 9 місяцями минулого року на 16%, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, зростання виробництва у сільгосппідприємствах за звітний період становив 29,1%, у домогосподарствах - 5,5%.

Обсяг виробництва продукції рослинництва у січні-вересні поточного року в країні зріс на 22,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, в аграрних підприємствах цей показник зріс на 40,2%, у господарствах населення - на 8,5%.

Зростання виробництва тваринницької продукції в країні за 9 місяців склав 2,9% в порівнянні з січнем-вереснем 2013 року. При цьому в аграрних підприємствах обсяги виробництва цієї продукції за вказаний період зросли на 6,5%, у домогосподарствах - на 0,2%

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Як повідомляв УНІАН, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2013 році зросли порівняно з 2012 роком на 13,3%. При цьому зростання виробництва у сільгосппідприємствах склало 20,8%, а в господарствах населення - 5,5%.