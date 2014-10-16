Сільгосппродукція в Україні подорожчала майже на 16%

Зокрема, продукція рослинництва за вказаний період подорожчала на 13,7%. Так, вартість зернових культур у січні-вересні зросла на 18,3%, соняшнику - на 1,1%, сої - на 19,4%, а ріпаку - на 33%. Причому обсяг реалізації рослинницької продукції за 9 місяців цього року зріс на 28%.

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За даними Держстату, середні ціни на тваринницьку продукцію у країні за вказаний період зросли на 17,5%. Худоба та птиця (у живій вазі) за підсумками 9 місяців подорожчали на 20,5%, молоко - на 7,9%, яйця - на 18,3%.

Обсяг реалізації продукції тваринництва у січні-вересні зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 10%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні у першому півріччі 2014 року зросли на 5,2%, у тому числі на продукцію тваринництва - на 10,9%. Рослинницька продукція у країні у першому півріччі знизилася на 1,7%.

Раніше повідомлялося, що сільгоспвиробництво в Україні зросло на 16%.