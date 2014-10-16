Яценюк до кінця тижня порахує зерно в українських засіках

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я дав доручення на поточному тижні провести засідання, спеціальну зустріч членів уряду разом з Аграрним фондом та Державним резервом, щодо забезпечення зерном України і наявності зерна в сховищах для того, аби у нас була стабільна цінова ситуація на найближчі півроку, - сказав Яценюк. - Урожай, який ми зібрали, дозволяє, з одного боку, експортувати і заробити валюту, з іншого боку, забезпечити Україну якісним і стабільним за ціною зерном... Я хочу звірити цифри і побачити реальний баланс, скільки зерна залишиться в Україні і скільки проекспортовано. Я прошу завершити підрахунки на цьому тижні».

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Він додав, що сільське господарство є єдиною галуззю, яка демонструє позитивне зростання. «Мене поінформувала Державна служба статистики України: зростання виробництва українського продовольства становило 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середня урожайність зросла на 14%. Тому сільське господарство є основним і, на жаль, єдиним локомотивом підтримки економічної стабільності в Україні. Ми очікуємо, що значний обсяг валюти зайде в Україну в тому числі шляхом продажу продукції сільгосппризначення», - сказав глава уряду.