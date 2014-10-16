На агрофорумі в Харкові виступили за рівні права фермерів і агрохолдингів

Про це під час міжнародного аграрного форуму «АГРОПОРТ-2014», який розпочався в Харкові, заявив заступник лідера партії «ЗАСТУП» Геннадій Новіков.

За його словами, сьогодні експортний потенціал України створюють агрохолдинги. У той же час, у малих та середніх фермерських господарств немає можливості вивезти продукцію за межі країни. В ЄС ситуація кардинально протилежна.

«В Європі левову частку експорту забезпечують малі фермерські господарства, яким держава надала підтримку. Наша принципова позиція, і ми будемо домагатися її реалізації, - знайти золоту середину: в Україні мають бути створені однакові умови доступу до фінансових ресурсів і ринків збуту продукції як для агрохолдингів, так і для фермерів. Щоб мир і хліб були в кожному домі!», - заявив Новіков.

Читайте такожТільки децентралізація влади вирішить проблеми селян - УльянченкоВін також додав, що підтримка малих і середніх виробників є одним з ключових пунктів передвиборної програми партії.

«На мій погляд, сільському господарству не потрібна революція. Селянам та сільгоспвиробникам необхідні послідовні, системні реформи. І «ЗАСТУП» їх розробив. Адже сьогодні настав час захистити себе, дім і рідну землю», - резюмував Новіков.