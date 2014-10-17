ПАР звернулася до СОТ через апельсинову суперечку з Євросоюзом
Конфлікт розвинувся через так звану хворобу "чорних крапок" на шкірці цитрусових.
ПАР звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою на Європейський союз, який, на її думку, блокує імпорт цитрусових з протекціоністськими цілями, передає ПРАЙМ.
Міністр торгівлі та промисловості ПАР Роб Дейвіс вважає, що в ПАР не залишилося іншого вибору, окрім як підняти це питання в СОТ, йдеться в заяві міністерства.
Читайте такожУкраїна буде просити збільшити квоти на постачання сільгосппродукції в ЄСЄвросоюз раніше попередив ПАР, що повністю заборонить імпорт цитрусових через так звану хворобу "чорних крапок" на шкірці, оскільки вона може перекинутися на цитрусові сади в Європі. Влада ПАР, у свою чергу, доводить, що "чорні точки" на сам плід не переходять і ніякої небезпеки ні людині, ні рослинам не представляють.
"Нехай вони мене особисто переконають, що це не протекціонізм, а турбота про здоров'я рослин. У мене є дуже сильна підозра, що це не так", - заявив Дейвіс.
Він вважає, що ЄС намагається обмежити конкурентний імпорт з ПАР для захисту власних виробників.
У листопаді минулого року ЄС повністю припинив імпорт з ПАР, однак у травні відновив його, при цьому посиливши вимоги і пригрозивши повною забороною у разі виявлення "чорних крапок".
У цитрусової галузі ПАР зайнято до 80 тисяч людей і обмеження можуть залишити їх без роботи. "Їх (ЄС - ред.) це мало хвилює, але зате турбує нас, і я буду битися до кінця", - обіцяв Дейвіс.
ЄС ввозить з ПАР 600 тис. тонн цитрусових в рік. Всього Південна Африка експортує близько 100 млн коробок цитрусових в 45 країн, що дає їй дохід у розмірі 600 млн доларів. У минулому році країна стала найбільшим світовим експортером апельсинів.