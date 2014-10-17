ПАР звернулася до СОТ через апельсинову суперечку з Євросоюзом

ПАР звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою на Європейський союз, який, на її думку, блокує імпорт цитрусових з протекціоністськими цілями, передає ПРАЙМ.

Міністр торгівлі та промисловості ПАР Роб Дейвіс вважає, що в ПАР не залишилося іншого вибору, окрім як підняти це питання в СОТ, йдеться в заяві міністерства.

Читайте такожУкраїна буде просити збільшити квоти на постачання сільгосппродукції в ЄСЄвросоюз раніше попередив ПАР, що повністю заборонить імпорт цитрусових через так звану хворобу "чорних крапок" на шкірці, оскільки вона може перекинутися на цитрусові сади в Європі. Влада ПАР, у свою чергу, доводить, що "чорні точки" на сам плід не переходять і ніякої небезпеки ні людині, ні рослинам не представляють.

"Нехай вони мене особисто переконають, що це не протекціонізм, а турбота про здоров'я рослин. У мене є дуже сильна підозра, що це не так", - заявив Дейвіс.

Він вважає, що ЄС намагається обмежити конкурентний імпорт з ПАР для захисту власних виробників.

У листопаді минулого року ЄС повністю припинив імпорт з ПАР, однак у травні відновив його, при цьому посиливши вимоги і пригрозивши повною забороною у разі виявлення "чорних крапок".

У цитрусової галузі ПАР зайнято до 80 тисяч людей і обмеження можуть залишити їх без роботи. "Їх (ЄС - ред.) це мало хвилює, але зате турбує нас, і я буду битися до кінця", - обіцяв Дейвіс.

ЄС ввозить з ПАР 600 тис. тонн цитрусових в рік. Всього Південна Африка експортує близько 100 млн коробок цитрусових в 45 країн, що дає їй дохід у розмірі 600 млн доларів. У минулому році країна стала найбільшим світовим експортером апельсинів.